Vertice con Della Valle, tutto rimandato

FIRENZE, 1 MAG - Nessuna decisione operativa: tutto rimandato alla fine del campionato il futuro della Fiorentina. Questa la decisione che è stata presa nel corso dell'incontro con i Della Valle dei vertici della società Viola. Una riunione svoltasi in parte in conference call alla quale hanno partecipato sia Andrea che Diego Della Valle. L'obiettivo del prossimo mese è stringersi intorno alla squadra e all'allenatore Montella, per ritrovare "unità", per poi incontrarsi di nuovo intorno a un tavolo e indicare gli obiettivi per costruire una "squadra competitiva" per il prossimo anno. In sostanza, mentre oggi la squadra con Montella scenderà in campo per l'allenamento in vista del derby con l'Empoli, saltando il giorno di riposo, chi si aspettava indicazioni dalla società per il futuro dovrà attendere "perchè non sono state prese, e quindi non verranno comunicate, decisioni particolari". L'unico obiettivo, ora, secondo quanto appreso "è chiudere meglio possibile questo campionato".