1 maggio:Valeria Golino saluta col pugno

BARI, 01 MAG - È il pugno alzato, dopo la lezione di cinema sul palcoscenico del teatro Petruzzelli nella quinta giornata del Bif&st, il "buon Primo maggio" dell'attrice e regista Valeria Golino. "Spesso le donne sono pagate meno nello stesso posto e con gli stessi meriti. È talmente inconcepibile ormai - ha detto Golino durante la sua master class - che non se ne dovrebbe neanche parlare, ma se ne deve parlare perché il problema persiste. Quando non se ne parlerà più sarà una bella giornata". "Il primo maggio è la festa dei lavoratori per tutti e per tutte, questo sicuro, - ha detto ai giornalisti - però dobbiamo continuare a parlare e prendere sul serio queste problematiche che sono sociali, che ci riguardano tutti, uomini a donne, e non solo nei rapporti interpersonali ma anche nella società e nel modo di portare avanti le cose. Ormai penso che vadano legiferate queste cose e che non se ne debba più parlare come ne stiamo parlando noi, bisogna che succedano e basta. Buon Primo maggio".