Di Maio, niente aumento Iva per il 2019

ROMA, 1 MAG - "Credo che il rischio che aumenti l'Iva l'abbiamo disinnescato nel 2018 e lo faremo anche nel 2019. Questo è il nostro dovere al governo. Poi giustamente il ministro Tria dice che se non facciamo niente, aumenta l'Iva e questo lo dice anche la legge di bilancio. Il tema è che io ho promesso, nel marzo 2018, che l'Iva non sarebbe aumentata e non è aumentata. Lo prometto anche oggi e non deve aumentare. Lavoreremo per questo". Così il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, ospite di Rtl 102.5.