1 maggio: a Torino no Tav lanciano oggetti contro Polizia

TORINO 1 MAY - Tensione altissima al corteo di Torino quando la polizia ha fermato e allontanata lo spezzone con migliaia di No Tav. I manifestanti hanno risposto lanciando bottiglie lattine aste di bandiere tazze. Il movimento No Tav è stato portato indietro di due isolati rispetto a piazza San Carlo dove si teneva il comizio sindacale.