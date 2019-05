Furlan, abbiamo bisogno di Europa, altro che sovranismo

BOLOGNA, 1 MAG - "Abbiano bisogno dell'Europa, altro che discorsi sovranisti, ma abbiamo bisogno di un'Europa che non sia solo coefficienti e protocolli, ma che sia carne e ossa e anche un po' d'anima". Così Anna Maria Furlan, segretaria generale della Cisl, intervenendo sul palco di piazza Maggiore a Bologna per la manifestazione nazionale del primo maggio. Tuttavia, aggiunge, "per cambiare l'Europa bisogna esserci e avere proposte di cambiamento. Noi le abbiamo le proposte di cambiamento". "L'Europa dei popoli parte dal lavoro", "l'Europa è la nostra priorità".