Assange: condanna a Londra per violazione cauzione

LONDRA, 1 MAG - 50 settimane di reclusione: è la sentenza emessa oggi da un giudice britannico del tribunale londinese di Southwark contro Julian Assange, per una violazione dei termini della libertà provvisoria risalente al 2012, l'anno in cui il fondatore di Wikileaks si rifugiò nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra dove è stato arrestato il mese scorso. Domani è attesa invece la prima udienza nel tribunale di Westminster sulla questione che conta davvero: la richiesta di estradizione degli Usa per presunta 'pirateria informatica'.