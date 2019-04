Risucchiata in piscina rischia annegare

(ANSA) PAVIA, 30 APR - E' stata risucchiata da uno dei bocchettoni presenti a fondo vasca in una delle piscine delle Terme di Miradolo, nel Pavese. Una ragazzina di 13 anni di Ospedaletto Lodigiano (Lodi) ha rischiato di annegare oggi pomeriggio, in seguito a questo incidente sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Fortunatamente la 13enne, che era stata risucchiata sul fondo della vasca, è stata subito trascinata fuori dall'acqua grazie al tempestivo intervento del personale dell'impianto e di alcune persone presenti. La ragazzina ha riportato un forte ematoma alla schiena e, per lo spavento, ha perso i sensi. Soccorsa dai medici del 118, è stata trasportata per un controllo all' ospedale di Lodi: le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione. Grande paura anche per la mamma, che era insieme alla figlia in piscina.