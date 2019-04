A Venezia i vigili armati con il teaser

VENEZIA, 30 APR - Il Consiglio comunale di Venezia ha approvato la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici (teaser) per la Polizia locale. Il provvedimento è passato con 23 voti favorevoli e 8 contrari (un non votante). La sperimentazione durerà sei mesi e prevede di dotare due operatori per turno di servizio di un'arma ad impulsi elettrici. La sperimentazione prenderà il via una volta concluso il periodo di formazione previsto, secondo le linee guida indicate nel provvedimento. E' prevista la formazione di almeno tre istruttori che dovranno addestrare i colleghi che partecipano alla sperimentazione e di tutto il personale coinvolto. Il percorso formativo sarà di almeno 24 ore, di cui 3 sulle conseguenze sanitarie legate all'utilizzo dell'arma, 3 sul trattamento sanitario delle persone colpite da armi ad impulsi elettrici, 2 sulle caratteristiche tecniche dello strumento, 2 sui presupposti per il suo utilizzo, 2 sui criteri giuridici per l'uso, 3 sulle precauzioni per utilizzarlo e 9 sulle procedure operative.