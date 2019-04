Alitalia:fonti, risposta commissari a Mise per giovedì

ROMA, 30 APR - I commissari straordinari di Alitalia, secondo quanto si apprende, si prenderebbero qualche giorno di tempo per esaminare i contenuti della lettera di Ferrovie dello Stato con la richiesta di proroga dei tempi per l'offerta per Alitalia (che scadono oggi). L'intenzione sarebbe quella di scrivere al Ministero dello sviluppo economico entro giovedì, fornendo le proprie indicazioni in merito alle richieste di Fs.