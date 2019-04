Saluti Giubilaro prima della pensione

(ANSA)- MASSA (MASSA CARRARA), 30 APR - Il procuratore di Massa Carrara Aldo Giubilaro, prossimo alla pensione, ha voluto salutare questa mattina il corpo della polizia di Stato, durante un incontro in questura. "E' stato un periodo positivo - ha detto Giubilaro che lascia la procura apuana dopo otto anni - nel quale ho lavorato a stretto contatto con la polizia di Stato, instaurando un rapporto di fiducia, un clima sereno e senza mai nessun contrasto. Ho potuto apprezzare la competenza, la serietà e la professionalità di ognuno degli uomini della polizia, che ringrazio e rispetto per il grande lavoro svolto con sacrificio e sottraendo tempo alla propria famiglia". Il questore di Massa Carrara Giuseppe Ferrari ha omaggiato il procuratore con una targa in marmo di Carrara. "Abbiamo sempre lavorato molto bene insieme e i risultati si sono visti - ha ricordato il questore -; l' autorevolezza con cui il dottor Giubilaro ha guidato la procura si è riverberata nella nostra attività". Dal 5 maggio Aldo Giubilaro andrà in pensione.