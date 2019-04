Cannes: Rocketman, la vita di Elton John è un musical

ROMA, 30 APR - Il successo da record di Bohemian Rhapsody ha fatto nascere (o rinverdire) un nuovo filone? Sembra proprio di sì e c'è grande attesa per il film fuori concorso in anteprima mondiale al festival di Cannes, in sala il 29 maggio con Fox, Rocketman su Elton John. L'operazione è del tutto simile: lì c'era Freddie Mercury, qui sir Elton, entrambi con le loro biografie, ascese, cadute, popolarità, solitudini, dipendenze, hit evergreen. A Rami Malek è valso un Oscar e la rampa di lancio (è il cattivo nel 25/o 007). A Taron Egerton capiterà lo stesso? Molte altre le similitudini, incluso lo studio di produzione e il sostegno dei veri personaggi: i Queen evidentemente nel caso di Bohemian, lo stesso Elton John in Rocketman. E' il produttore esecutivo e dice: "Doveva essere il più onesto possibile". Il film ripercorre tutta la biografia della pop star: da timido figlio della classe operaia, pianista prodigio Reginald Dwight all'icona che riempie gli stadi: puoi essere ciò che vuoi è il leitmotiv biografico.