Mindiali donne: 26 azzurre a Coverciano

ROMA, 30 APR - Sono 26 le azzurre convocate dal ct della Nazionale femminile, Milena Bertolini, per la prima fase del raduno in vista dei mondiali di Francia del prossimo giugno. L'Italia si ritroverà da domenica 5 a venerdì 10 maggio al Centro Tecnico Federale (le calciatrici di Juventus e Fiorentina, impegnate domenica scorsa a Parma nella finale di Coppa Italia, che si aggregheranno al gruppo mercoledì 8 maggio): uniche eccezioni la centrocampista bianconera Martina Rosucci e il portiere della Fiorentina Francesca Durante, che raggiungeranno Coverciano già nella serata di domenica. Venerdì 10 maggio, dopo un test in famiglia con la Nazionale Under 23 Femminile, Milena Bertolini diramerà le convocazioni per la seconda settimana di raduno a Coverciano (12-17 maggio).