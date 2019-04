Ecco come sarà il nuovo San Paolo

NAPOLI, 30 APR - Mentre i lavori per la sostituzione dei sediolini vanno avanti da programma, i tifosi del Napoli possono farsi già un'idea di come sarà il loro stadio una volta terminata l'opera di maquillage. Eccoli i rendering che l'associazione temporanea di imprese aggiudicataria dei lavori ha consegnato in queste ore al commissario straordinario per le Universiadi Gianluca Basile e che svelano il nuovo volto dello stadio che ospiterà la cerimonia di apertura dell'Universiade, in programma il 3 luglio, oltre alle gare di atletica leggera. È stato ottenuto, come richiesto, l'effetto pixellato con cinque colori (azzurro, blu, grigio, bianco e giallo) per i nuovi seggiolini, con predominio dell'azzurro che richiama il blu e grigio della pista d'atletica. Nell'impianto di Fuorigrotta procedono secondo crono programma i lavori per la sostituzione dei seggiolini ed è già stato completato l'impianto di illuminazione e l'impianto audio.