Meloni, su Ramelli ieri brutta pagina

MILANO, 30 APR - "Una brutta pagina quella scritta ieri sera a Milano da parte di Prefettura e Questura chiamate a gestire l'ordine pubblico in occasione delle commemorazioni in ricordo di Sergio Ramelli". E' il commento di Giorgia meloni, presidente di Fratelli d'Italia, dopo i tafferugli avvenuti ieri sera nel corso del presidio dell'estrema destra per commemorare lo studente assassinato a colpi di chiave inglese da un commando di Avanguardia Operaia il 29 aprile del 1975. "Un divieto insensato a poter svolgere un corteo, senza simboli se non bandiere tricolori, senza marce o parate di alcun genere - si legge in una nota - Un innocuo serpentone che si sarebbe concluso sotto casa Ramelli, là dove Sergio ha trovato la morte 44 anni fa (...) E poi una volta in piazza una gestione nervosa, manganelli usati con troppa disinvoltura contro gente che non aveva alcuna intenzione di aggredire le forze dell'ordine. (...) Chiederemo conto al ministro dell'Interno di quanto accaduto".