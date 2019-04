Ramelli: pm Milano, ipotesi manifestazione fascista

MILANO, 30 APR - La Procura di Milano ha aperto un'indagine per manifestazione fascista e manifestazione non autorizzata in relazione al corteo per Sergio Ramelli in cui si sono verificati tafferugli. L'inchiesta è coordinata da Alberto Nobili, responsabile dell'antiterrorismo milanese, e dal pm Piero Basilone ed è condotta dalla Digos, che sta ricostruendo i fatti e visionando telecamere per giungere a quante più identificazioni possibili. Nel mirino degli investigatori il gruppo, prevalentemente composto da membri di CasaPound, con Gianluca Iannone in testa, che ha cercato di incamminarsi in mezzo a viale Romagna. Contemporaneamente si sta cercando di individuare almeno una parte del migliaio di persone che hanno fatto il saluto romano al 'presente' davanti al murales di Ramelli.