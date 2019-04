Giappone: imperatore Akihito, verso cerimonia finale

TOKYO, 30 APR - E' iniziata presto la giornata dell'Imperatore giapponese Akihito, l'ultima del suo regno trentennale. Nella mattina di martedì il sovrano si è recato nei santuari del palazzo imperiale in segno di rispetto alla divinità del sole, e per pregare per le anime degli antenati. Akihito ha letto un testo in giapponese antico per annunciare l'imminente abdicazione. La cerimonia ufficiale avrà una durata breve, di appena 10 minuti, e sarà tenuta nella prestigiosa Sala dei Pini del Palazzo imperiale di Tokyo, alle 17 ora locale, le 10 in Italia. Alla presenza del sovrano, il premier, Shinzo Abe, prenderà la parola per ringraziare l'imperatore abdicante a nome del popolo giapponese. Akihito pronuncerà quindi il suo ultimo discorso da reggente.