Tapiro ad Allegri, io molto arrogante...

ROMA, 29 APR - "Sono maleducato e arrogante? Molto arrogante... Adani è un difensore. Mi sembra un bravo ragazzo. Lo reputo un valido professionista. Sono andato via, perché i miei amici mi aspettavano per cena. La cena dopo la partita non si tocca". Così Massimiliano Allegri ha commentato, ai microfoni di Striscia la notizia - mentre riceveva il Tapiro d'oro - la lite con Daniele Adani, avvenuta in diretta tv sabato sera dopo Inter-Juve. Gli è stato fatto notare "come uno che insegna ai ragazzi a fare i dribbling avrebbe dovuto dribblare una situazione come quella e non avrebbe dovuto dar corda ad Adani...", ma Allegri ha ribattuto: "In questo caso sono andato dritto, ho fatto sfondamento, come a basket". "La Champions? Per la coppa c'è anche l'anno prossimo. L'importante è avere due occasioni. C'è chi non le ha", ha concluso il tecnico.