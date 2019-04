Palermo: club, deferimento atto dovuto

PALERMO, 29 APR - Un atto dovuto. Così il Palermo in una nota replica al deferimento della procura federale per irregolarità amministrative. "L'U.S. Città di Palermo intende sottolineare come tale iniziativa sia un atto dovuto nonché conseguente alle indagini giudiziarie in corso - comunica il club - e verrà valutata nelle competenti sedi giudiziarie. Ciò senza neppure entrare nel merito delle questioni, che tra l'altro sono state oggetto della pronuncia, oggi definitiva, del Tribunale Fallimentare di Palermo che ha rigettato l'istanza di fallimento presentata dalla locale Procura della Repubblica". Per la società di viale del Fante, inoltre, l'iniziativa della procura federale non sarà d'ostacolo alla cessione del club il cui perfezionamento dovrebbe avvenire in questi giorni.