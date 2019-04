Cairo, Champions? Ce la metteremo tutta

TORINO, 29 APR - "La Roma ha due punti più di noi, e non sono pochi con 12 ancora disponibili, ma ci proveremo fino in fondo". Così il presidente del Torino Urbano Cairo, a 'Tutti convocati' di Radio 24, sulla finestra Champions che si è aperta per i granata saliti al quinto posto dopo il successo sul Milan. Nella settimana del 70/o anniversario della tragedia di Superga, per il Toro ci sarà il derby, venerdì sera, nella lunga volata per l'Europa. "Non mi aspetto - dice Cairo - una Juventus demotivata o sperimentale. Giocano in casa loro e sono convinto che faranno la partita". Ma il Toro "ha fatto un cambio di passo. - sottolinea il presidente granata - Ha acquisito, grazie al grande lavoro di Mazzarri, la consapevolezza nei suoi mezzi".