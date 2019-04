Musica: hit parade, Ultimo mantiene la vetta della top ten

ROMA, 29 APR - E' ancora Ultimo, con il suo nuovo e terzo album Colpa delle favole, a dominare la classifica Fimi/Gfk dei dischi più venduti della settimana, presidiata anche con i precedenti album: Peter Pan in decima posizione e Pianeti al ventitreesimo posto. Seguono due new entry. Siede sul secondo gradino Francesco Renga con L'altra metà, uscito il 19 aprile, ottavo album del cantautore bresciano. Le canzoni inserite nella scaletta sono dodici e a metterci le mani sono stati anche nomi noti della scena pop italiana, come Gazzelle per Prima o poi o Ultimo per L'odore del caffè. Terzo posto per Arturo di Side Baby, primo disco da solista del rapper ex Dark Polo Gang. Sale dalla sesta alla quarta posizione la 17enne americana Billie Eilish con il suo When we all fall asleep where do we go? che ha conquistato le classifiche internazionali. Guadagna tre gradini fino al quinto Rkomi con Dove gli occhi non arrivano. Primo tra i singoli Calma (Remix) di Pedro Capò Feat. Farruko.