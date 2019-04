Supercoppa di Spagna con la Final four

ROMA, 29 APR - La Spagna avrà una formula nuova di zecca per la Supercoppa nazionale che, dall'anno prossimo, si disputerà col sistema della 'Final four'. In altre parole, a contendersi il trofeo saranno le prime due classificate del campionato precedente e le due finaliste della Coppa del Re, che quest'anno verrà assegnata fra Barcellona e Valencia. La finale della 'nuova' Supercoppa, che è stata approvata dalla Federcalcio spagnola, si disputerà il 12 gennaio. A ciascun club partecipante andranno 800 mila euro, a chi perderà la finale 1,4 milioni, a chi si aggiudicherà il trofeo 2 milioni. Non è ancora stata decisa la sede che ospiterà la sfida fra le 'magnifiche quattro', ma è assai probabile che si giochi all'estero. Il nuovo format della Supercoppa di Spagna è stata duramente contestata dal presidente della Liga, Javier Tebas, che si è detto disposto a impugnare le nuove disposizioni regolamentari.