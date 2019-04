Spagna: Ciudadanos, 'non ci saranno trattative con Psoe'

MADRID, 29 APR - "Non ci saranno trattative" con Pedro Sanchez, "né per il governo, né per la investitura" del leader del Psoe. Lo ha detto oggi, all'indomani del voto in Spagna, la portavoce nazionale di Ciudadanos, Inés Arrimadas, a conferma delle contrapposizioni che hanno caratterizzato anche la campagna elettorale.