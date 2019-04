Papa: prega per difficile momento Italia

CITTA' DEL VATICANO, 29 APR - "Oggi è la festa di santa Caterina da Siena, patrona d'Italia e d'Europa. Lei ha lavorato tanto per l'unità della Chiesa, pregava tanto, lavorava tanto. Preghiamola per la Chiesa, che aiuti l'unità della Chiesa, che aiuti l'Italia in questo momento difficile e che aiuti l'unità dell'Europa". All'inizio della messa di stamane a Santa Marta, papa Francesco ha ricordato così Santa Caterina da Siena nel giorno della sua memoria liturgica, pregando per la Chiesa, l'Italia e l'Europa. Lo riferisce il sito della Santa Sede Vatican News.