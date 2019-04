Auto blu: Pd, pubblicare censimento

ROMA, 29 APR - "Ci sono 33 mila auto blu in Italia, grazie ai due nuovi bandi Consip, ma il censimento che le indica viene tenuto in un cassetto dal governo. Ora va reso pubblico". Lo scrivono in una interrogazione urgente rivolta al ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, il presidente e la vicepresidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci e Simona Malpezzi. "Con il governo M5S-Lega c'è stato un ritorno di fiamma per le auto blu, che erano invece diminuite con i governi del Pd. Ora siamo al paradosso - sottolineano i due esponenti dem - che si vergognano di questo dato di fatto, e nascondono il censimento almeno fino alle europee. Il ministro deve pubblicare subito i dati".