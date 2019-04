Champions, Barca favorito sul Liverpool

ROMA, 29 APR - Il Barcellona prova a sfatare il tabù Liverpool nella semifinale di Champions League e gli analisti Snai danno il disco verde, prevedendo un Barca sensibilmente favorito per l'approdo in finale: a 1,65 contro il 2,15 sull'ennesima affermazione inglese. Il divario è ancora più ampio nelle quote sul match di mercoledì sera al Camp Nou dove la squadra di Valverde, in Champions, non perde dal lontano 2013. Si punta a 1,87 sulla vittoria blaugrana, a 3,70 sul pareggio e a 4,00 sul blitz degli uomini di Klopp. Il pronostico è più in equilibrio nella semifinale che si apre domani sera a Wembley tra Tottenham e Ajax. La forbice delle quote è strettissima: nelle scommesse sul primo round il Tottenham conduce di poco: 2,50, contro il 3,35 sul pareggio e il 2,85 sui Lancieri. Nelle giocate sulla qualificazione la situazione si ribalta e gli olandesi sono in vantaggio: 1,80 contro 1,95.