Mancini, Balotelli deve comportarsi bene

FIRENZE, 29 APR - ''Balotelli? Lui sa che oltre a giocare bene e a segnare deve comportarsi bene in campo e fuori, se uno rischia di lasciare la sua squadra in 10 crea problemi, bisogna essere corretti come gli ho detto più di una volta''. E' quanto ha dichiarato Roberto Mancini rispondendo sull'attaccante del Marsiglia finora escluso dalla Nazionale. Il ct azzurro è a Coverciano insieme ai colleghi dell'Under 21 Di Biagio e Under 20 Nicolato per uno stage per valutare giovani e preparare i prossimi impegni. ''Per le qualificazioni europee di giugno convocherò anche quei sette giocatori che potrebbero andare a fare l'Europeo Under 21 da metà giugno, poi stare a Gigi decidere chi chiamare '', ha aggiunto Mancini riferendosi a Donnarumma, Kean, Chiesa, Barella, Mancini, Zaniolo, Pellegrini.