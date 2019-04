Sondaggio, maggioranza dei tedeschi resta europeista

BERLINO, 29 APR - Per il 54% dei tedeschi, l'appartenenza alla Ue ha portato più vantaggi che svantaggi alla Germania: è quanto emerge da un sondaggio di Fortsa per RTL/N-tv pubblicato a meno di un mese dal voto per le Europee, secondo cui solo il 14% ritiene che il Paese abbia avuto "più svantaggi che vantaggi" dalla sua partecipazione attiva alla Ue. Tra gli intervistati, i più europeisti sono gli under 30 e gli elettori dei Verdi, mentre i più euroscettici sono gli interpellati che voteranno per l'Afd: per il 43% degli intervistati e riferiti a questo gruppo politico la Ue non porta alla Germania nessun vantaggio. Quanto alla consistenza dei partiti, il sondaggio dà in diminuzione il consenso per le forze di governo e per i liberali, mentre registra uno scatto in avanti considerevole dei verdi: in particolare, attribuisce ai democristiani di CDU/CSU il 27% (alle Politiche avevano preso il 32.9%), il 17 all'Spd (aveva il 20.5%), l'8% alla FDP (aveva il 10.7%), il 20% ai Verdi (erano all'8.9%), il 9% alla Linke (dal 9.2%).