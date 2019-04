Musica: a giugno Prince Originals con 14 tracce inedite

ROMA, 29 APR - Si intitola Originals un album di 15 tracce con 14 registrazioni inedite che illuminano il ruolo vitale dietro le scene che Prince ha avuto nelle carriere di altri artisti. Uscirà a giugno da Prince Estate in collaborazione con Warner Bros Records e Tidal. Le tracce sono state selezionate da Troy Carter, rappresentante del Prince Estate, e JAY-Z. Prince sarà per sempre ricordato come un grandioso performer live, artista da primi posti, rivoluzionario dell'industria musicale. Durante tutto il tempo passato sotto i riflettori nella sua carriera di 4 decenni, Prince ha lavorato anche dietro le scene per promuovere talenti e canzoni di artisti emergenti che rispettava. Dal 7 giugno, Originals sarà disponibile in streaming esclusivamente su Tidal per 14 giorni. Nello spirito di condividere la musica di Prince con i suoi fan come lui voleva, l'album sarà disponibile per lo streaming in qualità Master per abbonati HiFi di Tidal. Gli iscritti ascolteranno le registrazioni come l'artista voleva che suonassero. Il 21 giugno, Warner Bros. Records pubblicherà questo straordinario lavoro, estrapolato direttamente dal vasto archivio di Prince, in tutte le piattaforme download e streaming e fisicamente in CD, mentre i formati doppio LP 180 grammi e l'edizione limitata deluxe CD+2LP seguiranno il 19 luglio. A metà degli anni '80 Prince dominava le classifiche anche come autore/produttore con le canzoni che aveva composto e registrato per altri artisti. Oltre a pubblicare nove dei suoi album di più successo commerciale, scrisse e registrò materiale per The Time, Vanity 6, Sheila E., Apollonia 6, Jill Jones, the Family e Mazarati. Molte delle simboliche canzoni incluse in Originals sono notevoli hit per gli artisti che le hanno registrate. "The Glamorous Life" di Sheila. E. raggiunse la posizione numero 1 della classifica dance 1984, mentre l'enorme successo di "Manic Monday" spinse ed accompagnò l'album Different Light dei Bangles verso il 2 posto in pop. Ice Cream Castle dei Time, con il singolo top 20 "Jungle Love", rimase 57 settimane su Billboard. Nel 1991 Martika raggiunse il successo con "Love Thy Will Be Done", una top 10 hit internazionale