Musica: Jagger sta bene, Ronnie Wood gli mostra suoi quadri

LONDRA, 29 APR - Mick Jagger "sta meglio" dopo il recente intervento chirurgico subito negli Usa per la sostituzione di una valvola cardiaca, anzi ormai "si sente alla grande". Parola di Ronnie Wood, uno degli altri Rolling Stones, che in un'intervista a Hello! ha voluto rassicurare i fan sulle condizioni dell'immarcescibile sir Mick e sul prossimo ritorno sulle scene della leggendaria rock band britannica dopo il rinvio delle date americane del tour mondiale No Filter annunciato a causa dell'operazione al cuore del 75enne frontman. Wood ha raccontato di aver organizzato in coppia con Keith Richards e le rispettive mogli una videochiamata di auguri a Jagger dai Caraibi, a margine di una vacanza. E d'averlo trovato in netta ripresa. "Siamo davvero contenti che stia migliorando", ha commentato, aggiungendo d'aver mostrato al compagno convalescente anche alcuni quadri 'alla maniera di Picasso' da lui dipinti per canalizzare la propria creatività in attesa del ritorno sul palco.