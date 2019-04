Ue-19: marcato calo sentimento economico a aprile

BRUXELLES, 29 APR - A aprile il sentimento economico (indice ESI) è calato decisamente sia nella zona euro (di 1,6 punti, portando l'indice a 104), sia nella Ue-28 (con un calo di 1,5 punti che ha portato l'ESI a 103,7). Il calo, scrive la Commissione Ue, è dovuto ad una più debole fiducia nell'industria, nella vendita al dettaglio, ed in minor misura, nelle costruzioni e tra i consumatori. Tra le maggiori economie, l'indice è salito solo in Olanda (+0,4). E' sceso in Spagna (-2,6), Germania (-1,5), Francia (-1), e Italia (-1). (ANSA).