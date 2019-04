Di Maio, sospensione Siri non esiste

VARSAVIA, 29 APR - "L'autosospensione non esiste, poi se il tema è che Siri se, risulterà prosciolto da quest'inchiesta, vuole tornare io sarò il primo a volerlo. Ma la fattispecie di autosospensione non esiste, quindi evitiamo di prenderci in giro e non ho mai sentito Conte nominarla". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa all'ambasciata italiana in Polonia. Armando Siri, se si dimetterà, "continuerà a fare il senatore, e lasciamo libero il suo posto" al governo.