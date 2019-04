A Pisa Gdf scopre 300 che eludono ticket

PISA, 29 APR - Sono soprattutto le prestazioni specialistiche gli obiettivi principali dei 'furbetti' delle esenzioni, cittadini che, attestando al momento della visita redditi al di sotto delle soglie previste, hanno potuto usufruire, a Pisa, gratuitamente di circa 300 servizi forniti dal sistema sanitario nazionale. Lo rende noto la guardia di finanza. Le fiamme gialle pisane, in collaborazione con i funzionari dell'Asl, "hanno individuato i trasgressori incrociando le risultanze tratte dalle rispettive banche dati" perché è spiegato in una nota, "colpire questi fenomeni rappresenta anche una forma di tutela nei confronti della fasce economicamente più deboli, titolari del diritto di esenzione, e un'affermazione del principio di solidarietà e coesione sociale". "Ora - conclude la guardia di finanza - i responsabili, non solo dovranno rifondere il denaro illecitamente sottratto alle casse dell'Erario, ma saranno costretti a pagare anche una sanzione amministrativa".