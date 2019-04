Allegri, non si discute lavoro altrui

ROMA, 28 APR - "Mi sono arrabbiato ieri, oggi sono calmo": così Massimiliano Allegri ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" torna sulla lite di ieri con Daniele Adani nel dopopartita della sfida con la Juve. "E' una questione di rispetto del lavoro - spiega Allegri riferendosi al battibecco con l'opinionista di Sky impegnato questa sera in Torino-Lazio - dopo una partita normale ma non mi va ogni volta di sentire la ramanzina. Mi sono arrabbiato perché io accetto le critiche, posso piacere o non piacere ma andare a discutere del lavoro altrui quando non si è ferrati no, non è giusto. Che poi - dice ancora Allegri - l'anno scorso è successa la stessa cosa con l'Inter, dopo il 2-3 di Higuain. Non scrivo niente, però mi ricordo".