Avengers Endgame, debutto da 1,2 mld dlr, è super record

ROMA, 28 APR - Con un incasso monster di 350 milioni di dollari solo negli Usa, e un totale di 1,2 miliardi di dollari nel mondo, Avengers Endgame mette a segno nel weekend il record per la migliore uscita di tutti i tempi. Il precedente da battere era del resto un altro episodio della saga, Avengers Infinity War, che al debutto aveva incassato 640 milioni di dollari e che ora scivola al secondo posto. Nelle sale Usa dove la pellicola Disney-Marvel è uscita giovedì in contemporanea con 21 paesi del mondo, ha raccolto una media di 75 mila dollari a sala. Sul secondo gradino del podio ritorna Captain Marvel con un incasso questa settimana di 8 milioni (il totale in 8 settimane di programmazione è di 413,5 milioni). Primo una settimana fa, scivola in terza posizione l'olandese La Llorona- le lacrime del male con 7,5 milioni e un incasso totale di 41,2 in due settimane che comunque già ampiamente ripa i 9 mln di costo. Segue Atto di fede con 6,3 milioni di dollari. Quinto infine Shazam! con 5,5 milioni di dollari