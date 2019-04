Neymar choc,tifoso provoca, lui reagisce

ROMA, 28 APR - "Sono ancora sotto choc, io non ho insultato nessuno. Ho solo detto a quelli del Psg che erano stati nulli durante tutta la partita e poi ho detto 'Viva il Rennes'". E' il racconto di Edouard (il cognome non è stato reso noto), l'uomo che ieri sera, dopo la finale di Coppa di Francia che il Psg ha perso ai rigori contro il Rennes si è visto sferrare un pugno da Neymar, al quale aveva gridato qualcosa mentre O Ney, insieme ai compagni, stava salendo i gradini della tribuna d'onore per ricevere la medaglia destinata agli sconfitti della finale. L'uomo, che ha parlato con 'L'Equipe', ha spiegato anche di aver pensato di denunciare Neymar, "ma poi ho lasciato perdere perché sarei dovuto rimanere lì e invece avevo fretta di tornare a Nantes (città di cui è originario n.d.r.)". Nei filmati dell'accaduto divenuti virali in rete si vede che l'uomo dà prima del "razzista" a Verratti, poi del "bouffon" (pagliaccio) a Buffon e poi dice "impara a giocare a calcio" a Neymar, che a differenza dei compagni reagisce.