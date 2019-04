D'Aversa, Parma a due facce

VERONA, 28 APR - Roberto D'Aversa commenta cosi il pareggio del Parma al Bentegodi. "Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, poi nella ripresa abbiamo fatto abbastanza male, abbiamo dato tanto spazio al Chievo e sul finale ci sono stati degli interventi importanti anche di Sepe per permetterci di farci fare un punto. Il mio futuro? Dipende dalla società, non da me. Quello che conta e' che il nostro obiettivo e' sempre più vicino e dobbiamo rimanere concentrati solo su quello". "Non voglio fare polemiche per il gol annullato - le parole di Di Carlo - Oggi l'arbitro ha comunque arbitrato bene, a parte l'occasione della rete annullata che secondo me non era da annullare. Pronti alla prossima stagione in Serie B? Io qui mi trovo bene - aggiunge -. Bisogna vedere quali siano i programmi della società. Da parte mia c'è disponibilità e sarebbe uno stimolo riportare il Chievo in serie A. I giovani come Vignato? Oggi si è riconfermato dopo la rete alla Lazio. Sono contento per lui che è stato anche chiamato dalla Nazionale".