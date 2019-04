Sinagoga San Diego: tra i feriti bambina e zio israeliani

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 APR - Fra i feriti nella sparatoria avvenuta nella sinagoga vicina a San Diego (California) vi sono anche due cittadini israeliani: la bambina Noya Dahan, 8 anni, e lo zio Almog Peretz. La famiglia Dahan, riferiscono i media, ha lasciato alcuni anni fa la cittadina israeliana di Sderot (a nord della striscia di Gaza) perche' in cerca di una vita piu' tranquilla dopo anni di continui attacchi di razzi palestinesi. Peretz invece e' ancora un residente di Sderot, ed era da poco giunto negli Stati Uniti per visitare i parenti. Il terzo ferito è il rabbino della comunità. La donna uccisa, Lori Gilbert Kaye, ha perso la vita lanciandosi verso il religioso per proteggerlo, secondo quanto riferito dai testimoni. (ANSAmed).