Musei: arriva il Guggenheim delle Sabbie

NEW YORK, 28 APR - A 12 anni dall'annuncio ufficiale, il conto alla rovescia per il "Guggenheim delle sabbie" e' cominciato. La nuova sede satellite ad Abu Dhabi della Solomon R. Guggenheim Foundation, a cui fanno capo, oltre che il museo sulla Quinta Strada disegnato da Frank Lloyd Wright, la Peggy Guggenheim di Venezia e il Guggenheim di Bilbao, sta per essere costruita e i lavori potrebbero essere cosa fatta tra tre o quattro anni, ha annunciato il direttore Richard Armstrong in una intervista a Euronews. "Siamo in orario e siamo nel budget. Cominceremo presto a costruire", ha detto Armstrong, senza peraltro precisare una data di apertura che potrebbe collocarsi intorno al 2022. Frank Gehry, in questo caso come a Bilbao, ha firmato l'avveniristico progetto con le stesse complesse linee avvolgenti e una visione innovativa che colloca una nuova collezione di arte contemporanea nel contesto di un paesaggio desertico. Il "Guggenheim delle sabbie" doveva inizialmente aprire nel 2012 e poi nel 2017.