16enne ferito: pm,vigilanza h24 per tutela proprietario casa

ROMA, 28 APR - In queste ore gli inquirenti sono "alla ricerca dei complici che hanno tentato il furto. In questo ambito, per tutelarne la sicurezza, abbiamo disposto una vigilanza h24 nei confronti del proprietario dell'abitazione presa di mira. E' stato lui stesso, intorno alle 19 di venerdì scorso, ad avvisare il 112 che estranei erano entrati nella propria abitazione". Così il procuratore capo di Tivoli, Francesco Menditto, sul ferimento di un 16enne avvenuto a Monterotondo durante un furto in una abitazione. Il giovane è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco esplosi dal proprietario della villetta. "Al momento - ha aggiunto - il reato per cui procediamo è quello di furto in abitazione. Le eventuali decisioni di iscrivere nel registro degli indagati l'autore degli spari non è influenzata dalla nuova norma sulla legittima difesa che, tra l'altro, non è ancora entrata in vigore". Il procuratore ha precisato che si procederà "nella giornata di domani, a formalizzare le nostre determinazioni nel registro degli indagati".