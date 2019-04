Spagna: buona l'affluenza, alle 14 è +4,5% rispetto al 2016

ROMA, 28 APR - E' alta l'affluenza ai seggi in Spagna dove si sta votando per il rinnovo del parlamento. Alle 14 la partecipazione era del 41,46%, quattro punti e mezzo in più rispetto alle ultime elezioni nel 2016 ed anche il dato provvisorio più alto dal 1993 e il secondo più alto della storia della democrazia spagnola, secondo quanto riportato da El Pais.