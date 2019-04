16enne ferito: 29enne,ladri con spranga

ROMA, 28 APR - "Come è accaduto a me poteva accadere al vicino o a mia madre mentre non c'ero. E' il fatto che mi ha scosso di più, l'imprevedibilità di un evento simile". A parlare è Andrea Pulone, il 29enne che ha sventato una rapina nella sua abitazione a Monterotondo sparando alcuni colpi di pistola e ferendo uno dei rapinatori, intervenuto ai microfoni de "l'Italia s'è Desta" su Radio Cusano Campus. "Ho sentito dei rumori - racconta - sono andato a prendere la pistola in cassaforte e sono andato verso la stanza dalla quale provenivano i rumori. Ho sentito una resistenza quando ho provato a spingere questa porta. Ho spinto con forza e mi sono trovato di fronte 3 persone. Uno reggeva la porta per non farmi entrare e poi ce ne erano altri 2. Me li sono trovati davanti con una spranga di ferro. Ho sparato e si sono dati alla fuga". Per il 29enne "nel momento in cui una persona purtroppo intraprende un percorso dedito al crimine è quella stessa persona a mettere in pericolo la sua vita".E aggiunge: "Ho paura di ritorsioni".