CR7 segna contro Inter, 600 gol con club

MILANO, 27 APR - Seicento volte Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse della Juve, trova il gol del pari (1-1) contro l'Inter al 17' della ripresa, con un sinistro dalla distanza imprendibile per Handanovic e raggiunge i 600 gol in carriera con i club. Numeri incredibili per Cr7: 450 con il Real Madrid (in 438 presenze) 118 con il Manchester, 27 con i bianconeri e cinque con lo Sporting.