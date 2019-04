Serie A: Roma-Cagliari 3-0

ROMA, 27 APR - La Roma batte il Cagliari 3-0 nel secondo anticipo della 34/a giornata di serie A e sale momentaneamente al quarto posto in classifica, a +2 su Milan e Atalanta che giocano tra domani e lunedì. La squadra di Ranieri va in gol subito, al 5' con Fazio di testa e all'8' con Pastore, ponendosi nelle migliori condizioni per controllare i poco motivati rossoblù e creando varie occasioni per aumentare il bottino. Ne sfrutta una nel finale Kolarov, all'ottavo centro stagionale.