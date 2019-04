Totti, Conte? Chiunque farebbe follie...

ROMA, 27 APR - "Antonio Conte è uno degli allenatori più forti d'Europa, è un vincente e dovunque è andato ha vinto. Penso che qualunque squadra farebbe follie per lui. Adesso si parla della Roma, ma anche dell'Inter, del Bayern Monaco… Ci sono parecchie squadre su di lui". Così Francesco Totti sulla possibilità che la Roma possa avere l'ex tecnico del Chelsea sulla panchina della Roma il prossimo anno. "E' normale che quando puoi avere un allenatore così forte hai un progetto che ha più possibilità di essere vincente perché questi allenatori quando arrivano non dico che hanno carta bianca ma hanno tanto per poter far bene. Se la scelta dell'allenatore è legata alla Champions League? No, non dipende dalla qualificazione, questo lo posso assicurare" aggiunge poi il dirigente giallorosso prima della gara col Cagliari.