Scarlett Johansson for President? 'In futuro perché no'

NEW YORK, 26 APR - Scarlett Johansson sulla poltrona da presidente? Perché no. Lo dice la stessa attrice, 34 anni, star di 'Avengers: End Game' in un'intervista a Variety. La Johansson sottolinea anche tuttavia che al momento non ne sente l'esigenza ma per il futuro non esclude una svolta politica nella sua carriera. "Forse nel futuro - ha detto -. Credo che il modo migliore per il cambiamento è a livello di politica locale. Forse ad un certo punto in un futuro distante io sentirò quella chiamata. Per ora non ancora". L'attrice ha dubbi sulla candidatura dell'ex presidente Joe Biden, in particolare dopo le accuse di molestie da parte di alcune donne. Nel 2016 la Johansson è stata sostenitrice di Hillary Clinton ma attualmente non ha un candidato da sostenere. "Il partito democratico è a pezzi in molti modi ed ha subito danni in questi ultimi anni. Per quanto mi riguarda - dice - se ci fosse un candidato dietro cui unirci tutti di sicuro sarebbe quello che appoggerei. Credo anche che sia da qualche parte lì fuori".