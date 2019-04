Ron Howard racconta vita e carriera della leggenda Pavarotti

NEW YORK, 27 APR - La vita e la carriera della leggenda Luciano Pavarotti in una biopic diretta da Ron Howard. 'Pavarotti' (Genius is forever), una co-coproduzione tra Stati Uniti e Gran Bretagna, sarà in sala il prossimo 7 giugno. In Italia i diritti del film sono stati acquistati da TimVision e Wildside. Utilizzando archivi di famiglia, interviste, filmati musicali, il docufilm presenta un ritratto di Pavarotti che lo vede sia impegnato in quelle che sono state le sue performance più celebri sia lo mostra in immagini di repertorio inedite. Nel trailer del film lo si vede con 'I Tre Tenori' e nella loro storica rappresentazione di 'Nessun Dorma' ai campionati mondiali del 1990. Ci sono inoltre testimonianze dell'amico intimo Placido Domingo il quale dice, "Bastava che aprisse la bocca e tutto gli veniva facile" e anche di Bono Vox degli U2. 'Pavarotti' è stato interamente finanziato da Polygram Entertainment della Universal Music e Decca Records, la casa discografica dello stesso Pavarotti.