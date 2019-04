'Sede delle Zecche' davanti Anpi Cremona

MILANO, 27 APR - 'Sede delle zecche' con accanto una croce celtica: è questo il cartello apparso questa mattina davanti all'Anpi di Cremona, nel giorno in cui una quarantina di nostalgici neofascisti si è ritrovata al cimitero per commemorare i caduti della Repubblica di Salò e Roberto Farinacci, nonostante l'autorizzazione negata dal sindaco Gianluca Galimberti. "Ho l'impressione che non sia una questione specifica di Cremona, ma che si rifletta una certa situazione qui come a Milano" ha spiegato il presidente dell'Anpi locale Giancarlo Corada. "C'è profonda amarezza. Vorremmo che le istituzioni - ha aggiunto Corada, ex sindaco di Cremona - fossero più incisive nell'evitare certe cose". Già nei giorni scorsi erano stati srotolati uno striscione, subito tolto, con la scritta 'partigiani assassini' e poi 'partigiani Anpi assassini'. "Sono apparse svastiche in due giardini della città, la scritta 'W il duce' in galleria XXV aprile" ed è stato deturpato anche il duomo.