Province: Di Maio, per noi inutili ma sentite Salvini

ROMA, 27 APR - "Per me le Province si tagliano. Punto. Ogni poltronificio per noi deve essere abolito. Efficienza e snellimento, questi devono essere i fari. Questa è la linea del M5S". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio commentando la notizia, anticipata dal Sole24ore, di un ritorno delle Province indicato nelle linee guida della riforma degli enti locali. "Le Province si tagliano - ha aggiunto Di Maio - Per noi è così, per il resto chiedete alla Lega". All'Italia non servono "enti inutili e costosi". Fonti del Movimento aggiungono poi che si tratta di una riforma "portata avanti dalla Lega, sulla quale il M5S non è assolutamente d'accordo".