Calcio, Pogba vuole andare al Real

ROMA, 27 APR - Paul Pogba ed il Real Madrid sono vicinissimi: secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, il francese ha chiesto alla dirigenza del Manchester United di essere ceduto al club merengue con il quale ha già raggiunto un accordo per l'ingaggio nella misura di 12 milioni netti a stagione. Secondo As, Pogba vuole accelerare l'operazione per evitare di diventare il "tormentone" del calciomercato estivo, come accadde nel 2016 all'epoca del suo passaggio dalla Juventus al Manchester United e soprattutto perché punta a vincere qualcosa di importante e non ritiene che ciò sia possibile restando con i Red Devils, di qui la decisione di scegliere il Real di Zidane che punta sul francese e su altri colpi di mercato (anche Hazard è tra gli obiettivi del club madridista pronto a rinunciare a Gareth Bale) per costruire la squadra per la prossima stagione.