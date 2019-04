Sisma, nuova sede Prociv San Severino M.

SAN SEVERINO MARCHE (MACERATA), 27 APR - Il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli inaugurerà il prossimo 4 maggio la nuova sede del gruppo comunale di Protezione Civile di San Severino Marche. La struttura, temporanea, circa 110 metri quadrati, è destinata ad accogliere tre uffici, una sala riunioni, un archivio e locali per i servizi: il prefabbricato, installato in via Brodolini nel piazzale antistante i magazzini comunali dell'ufficio Manutenzioni, presso l'ex mattatoio, consentirà di dare continuità alle funzioni municipali di Protezione civile. Prima del taglio del nastro, una festa di piazza coinvolgerà i tantissimi volontari che hanno prestato aiuto ed assistenza alla popolazione settempedana in occasione del terremoto dell'ottobre 2016. Borrelli, accompagnato dal sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, accoglierà dalle 15 in piazza Del Popolo, referenti e delegati delle associazioni e dei gruppi comunali di Protezione Civile.